Пожарная служба ликвидировала огонь в СНТ Комета в Рязани

3 августа в Рязани горело строение на территории СНТ Комета. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по области. Сообщение поступило в 23:24. На место происшествия оперативно прибыли пожарные, в тушении огня участвовали 5 человек и 2 единицы техники. В результате пожара был уничтожен дачный дом общей площадью 16 квадратных метров. Причины возгорания устанавливаются.