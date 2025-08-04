В Рязанской области пропал 38-летний мужчина
Местонахождение мужчины неизвестно с 3 августа 2025 года. Приметы: рост — 192 сантиметра, худощавого телосложения, волосы — темно-русые, глаза — карие. Одежда: серая футболка, черные спортивные штаны, черные кроссовки. Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефонам: 112, 8 (800) 700-54-52.
В Рыбном пропал 38-летний Сергей Давыдов. Об этом сообщил ПСО «ЛизаАлерт» в соцсетях.
Местонахождение мужчины неизвестно с 3 августа 2025 года.
Приметы: рост — 192 сантиметра, худощавого телосложения, волосы — темно-русые, глаза — карие.
Одежда: серая футболка, черные спортивные штаны, черные кроссовки.
Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефонам: 112,