Утром Солотчинское шоссе снова встало в пробку
Затор образовался на подъезде к Солотчинскому мосту в направлении Рязани утром в понедельник, 4 августа. Напомним, движение автомобилей по правой полосе моста в сторону города ограничили до 20 км/ч. Минтранс сообщал, что мост находится в предаварийном состоянии.
Утром Солотчинское шоссе снова встало в пробку. Об этом в редакцию РЗН. инфо сообщили читатели.
Затор образовался на подъезде к Солотчинскому мосту в направлении Рязани утром в понедельник, 4 августа.
Напомним, движение автомобилей по правой полосе сооружения в сторону города ограничили до 20 км/ч. Минтранс сообщал, что мост находится в предаварийном состоянии.