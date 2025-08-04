Утром Солотчинское шоссе снова встало в пробку

Затор образовался на подъезде к Солотчинскому мосту в направлении Рязани утром в понедельник, 4 августа. Напомним, движение автомобилей по правой полосе моста в сторону города ограничили до 20 км/ч. Минтранс сообщал, что мост находится в предаварийном состоянии.