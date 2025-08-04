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Рязанцев предупредили о мошенничестве под видом служб доставки
Отмечается, что аферисты звонят рязанцам и говорят, что привезли посылку. Для ее получения необходимо назвать код из СМС, а затем просто спуститься за коробкой. Пенсионерка, которой поступил такой звонок, сказала, что ничего не заказывала. Поначалу «курьер» убеждал, говоря, что кто-то просто решил порадовать женщину. Затем начал пугать штрафом за возврат и пригрозил, что вернется с полицией. Для отказа лже-доставщик предложил перейти по ссылке в сообщении. Рязанка, посоветовавшись с близкими, заблокировала собеседника.

Рязанцев предупредили о мошенничестве под видом служб доставки. Об этом 4 августа сообщила пресс-служба регионального отделения Банка России.

Отмечается, что аферисты звонят рязанцам и говорят, что привезли посылку. Для ее получения необходимо назвать код из СМС, а затем просто спуститься за коробкой.

Пенсионерка, которой поступил такой звонок, сказала, что ничего не заказывала. Поначалу «курьер» убеждал, говоря, что кто-то просто решил порадовать женщину.

Затем начал пугать штрафом за возврат и пригрозил, что вернется с полицией. Для отказа лже-доставщик предложил перейти по ссылке в сообщении. Рязанка, посоветовавшись с близкими, заблокировала собеседника.

«В этой схеме сразу несколько признаков мошенничества. Во-первых, инициатива исходила от неизвестного абонента, во-вторых, было требование назвать код. И, наконец, воздействие на эмоции: сначала через неожиданную выгоду, затем — через страх. Важно не поддаться волнению и завершить такой разговор», — отметил начальник отдела безопасности рязанского отделения Банка России Владимир Гришин.

Он напомнил, что нельзя сообщать данные своей карты, коды из СМС и push-сообщений, а также переходить по сомнительным ссылкам. В случае, если собеседник начинает давить, эксперт посоветовал положить трубку.