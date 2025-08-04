Россиянам рассказали, можно ли вернуть деньги за неработающий интернет

Юрист отметил, что возможность перерасчета определяется условиями договора между абонентом и оператором. Однако, по его словам, отключения интернета на фоне атак БПЛА квалифицируются как форс-мажор. «Оператор освобождается от ответственности за неисполнение услуг, если докажет, что речь идет именно о такой ситуации. Однако порядок возмещения или невозмещения все равно определяется договором», — заключил специалист.