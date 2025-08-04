Над Рязанской областью уничтожили БПЛА
С 23:00 3 августа до 05:20 4 августа дежурные средства ПВО перехватили над Россией 61 украинский БПЛА самолетного типа. Один беспилотник сбили над Рязанской областью.
Над Рязанской областью уничтожили БПЛА. Об этом сообщило Минобороны в соцсетях.
С 23:00 3 августа до 05:20 4 августа дежурные средства ПВО перехватили над Россией 61 украинский БПЛА самолетного типа. Один беспилотник сбили над Рязанской областью.
Позже губернатор региона Павел Малков прокомментировал атаку на регион.