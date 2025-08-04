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Над Рязанской областью уничтожили БПЛА
С 23:00 3 августа до 05:20 4 августа дежурные средства ПВО перехватили над Россией 61 украинский БПЛА самолетного типа. Один беспилотник сбили над Рязанской областью.

Над Рязанской областью уничтожили БПЛА. Об этом сообщило Минобороны в соцсетях.

С 23:00 3 августа до 05:20 4 августа дежурные средства ПВО перехватили над Россией 61 украинский БПЛА самолетного типа. Один беспилотник сбили над Рязанской областью.

Позже губернатор региона Павел Малков прокомментировал атаку на регион.