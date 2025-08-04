Малков прокомментировал атаку БПЛА на Рязанскую область

«Сегодня ночью средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области сбит БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и ущерба нет», — сообщил глава региона. Ранее Минобороны рассказало, что над территорией региона сбили один украинский БПЛА самолетного типа.