Малков прокомментировал атаку БПЛА на Рязанскую область
«Сегодня ночью средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области сбит БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и ущерба нет», — сообщил глава региона. Ранее Минобороны рассказало, что над территорией региона сбили один украинский БПЛА самолетного типа.
Губернатор региона Павел Малков прокомментировал атаку БПЛА на Рязанскую область. Соответствующую информацию он разместил в соцсетях.
«Сегодня ночью средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области сбит БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и ущерба нет», — сообщил глава региона.
Ранее Минобороны рассказало, что над территорией Рязанской области сбили один украинский БПЛА самолетного типа.