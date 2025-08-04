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ГК «Автоимпорт» подарила микроавтобус многодетной семье из Рязанской области
Автомобиль передали в рамках совместной инициативы ГК «Автоимпорт» и правительства Рязанской области по поддержке многодетных семей. Семья Майсумовых воспитывает 11 детей.

В пятницу, 1 августа, у главного офиса ГК «Автоимпорт» в Рязани в присутствии представителей компании и региональных властей состоялась торжественная передача микроавтобуса на 16 мест семье Людмилы и Николая Майсумовых из села Студенки Александро-Невского района. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Автомобиль передали в рамках совместной инициативы ГК «Автоимпорт» и правительства Рязанской области по поддержке многодетных семей. Это часть широкой программы социальной ответственности, которую компания последовательно реализует, оказывая адресную помощь тем, кто в ней нуждается.

Семья Майсумовых воспитывает 11 детей. Глава семьи — православный священник, настоятель сельского Никольского храма. Его супруга — художник-иконописец и руководитель местной воскресной школы. В этом году отмечается 20 лет их совместной жизни.

Переданный микроавтобус, как отметили в компании, поможет решать повседневные задачи — возить детей в школу и на кружки, ездить в храм и по делам.

«Поддержка таких семей — не просто добрый жест, это дело чести. Семья Майсумовых — настоящий пример жизненной стойкости, любви и духовных ценностей, которые мы уважаем и готовы поддерживать», — отметили в пресс-службе компании.