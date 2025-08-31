Появились подробности пожара в Солотче
Появились подробности пожара в Солотче. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Информация о пожаре поступила 30 августа в 18:48. Горел жилой деревянный дом. Его тушили 20 человек и пять спецмашин.
Огонь повредил жилой дом по всей площади. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.
Есть пострадавший. Информация о нем уточняется.
Позже в МЧС рассказали, что при пожаре погиб мужчина. Ранее в редакцию РЗН. инфо читатели присылали кадры с места.