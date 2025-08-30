В Солотче сгорел дом
Пожар произошел в субботу, 30 августа, на улице Лесной. Загорелся жилой дом. На месте происшествия работали пожарные и скорая. Информация о пострадавших и подробности уточняются.
В Солотче сгорел дом. Об этом РЗН. инфо сообщили читатели.
Пожар произошел в субботу, 30 августа, на улице Лесной. Загорелся жилой дом.
На месте происшествия работали пожарные и скорая.
Информация о пострадавших и подробности уточняются.
Позже появились подробности пожара. В МЧС рассказали о погибшем.