Стало известно о погибшем при пожаре в Солотче
Пожар произошел вечером в субботу, 30 августа, на улице Лесной в Солотче. Горел жилой дом. Отмечается, что при пожаре погиб мужчина 1948 года рождения. Напомним, жилой дом тушили 20 человек и пять спецмашин.
