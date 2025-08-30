В Рязанской области объявили поиски 81-летнего мужчины
В селе Гремячка Скопинского района объявили поиски Виктора Еськова. Об этом сообщил ПСО «ЛизаАлерт».
29 августа 81-летний мужчина ушел в лес и не вернулся.
Приметы: рост — 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы — седые, глаза — карие.
Одежда: синяя с белым куртка, камуфляжные штаны, черные сапоги.
Отмечается, что Виктор Еськов нуждается в медпомощи.
Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефонам 112;