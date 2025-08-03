В МВД предупредили о мошенничестве с дипфейками блогеров при продаже машин

Аферисты «присваивают» облик и голос известных и авторитетных людей, чья добропорядочность не вызывает сомнений. Злоумышленники при этом активно применяют метод социальной инженерии («Уже звонит другой покупатель!», «Цена только сегодня!» и т. п.), предлагают стоимость ниже рыночной и предоставляют поддельные сканы паспорта транспортного средства и свидетельства о его регистрации. В полиции призвали сохранять бдительность и соблюдать меры «цифровой гигиены».

В МВД предупредили о мошенничестве с дипфейками автоэкспертов и блогеров при продаже машин с пробегом. Об этом 3 августа сообщило ТАСС.

Аферисты «присваивают» облик и голос известных и авторитетных людей, чья добропорядочность не вызывает сомнений.

Злоумышленники при этом активно применяют метод социальной инженерии («Уже звонит другой покупатель!», «Цена только сегодня!» и т. п. ), предлагают стоимость ниже рыночной и предоставляют поддельные сканы паспорта транспортного средства и свидетельства о его регистрации.

В полиции призвали сохранять бдительность и соблюдать меры «цифровой гигиены».