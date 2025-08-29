Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента в Скопине

В Скопине возбудили уголовное дело в связи с нападением безнадзорной собаки на 14-летнюю девочку. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по региону. Следственным управлением СК, по поручению Председателя СК России, инициировано расследование по факту ненадлежащей организации работы по отлову безнадзорных животных в городе (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Инцидент произошел 27 августа 2025 года, когда девочка, находясь вблизи жилого дома, стала жертвой агрессивного поведения собаки. В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия и привлечение к ответственности виновных в ненадлежащем обращении с безнадзорными животными.

Напомним, инцидент произошел 28 августа у дома № 32 в микрорайоне АЗМР в Скопине. Также Бастрыкин поручил завести дело.