Рязанка пожаловалась на бездомных собак, укусивших ее дочь
Рязанцы пожаловались на бездомных собак. Об этом сообщили в телеграме «Скопин народный». В посте женщина обратилась к администрации с просьбой принять меры после того, как ее дочь укусила бездомная собака. По словам матери, стая собак, прикормленных местными жителями и с ошейниками на шее, стала агрессивной и нападает на детей не только во дворах, но и вблизи магазинов и школ. Случай произошел у дома № 32 в микрорайоне АЗМР.
Фото: Скопин народный