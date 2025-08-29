Бастрыкин поручил завести дело после нападения собаки на девочку в Скопине

Ранее в СМИ сообщалось, что в одном из микрорайонов Скопина стая безнадзорных собак нападает на людей. Есть пострадавшая — несовершеннолетняя девочка, она обращалась за медпомощью. Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Рязанской области Олегу Васильеву возбудить уголовное дело и доложить об обстоятельствах произошедшего. Напомним, инцидент произошел 28 августа у дома № 32 в микрорайоне АЗМР в Скопине. Рязанские следователи начали проверку после нападения собаки на ребенка.

