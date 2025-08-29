Рязань
Список уличных туалетов в Рязани
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
Бастрыкин поручил завести дело после нападения собаки на девочку в Скопине
Ранее в СМИ сообщалось, что в одном из микрорайонов Скопина стая безнадзорных собак нападает на людей. Есть пострадавшая — несовершеннолетняя девочка, она обращалась за медпомощью. Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Рязанской области Олегу Васильеву возбудить уголовное дело и доложить об обстоятельствах произошедшего. Напомним, инцидент произошел 28 августа у дома № 32 в микрорайоне АЗМР в Скопине. Рязанские следователи начали проверку после нападения собаки на ребенка.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после нападения собаки на девочку в Скопине. Об этом в своих соцсетях 29 августа сообщил Информационный центр следкома.

Ранее в СМИ появилась информация, что в одном из микрорайонов Скопина стая безнадзорных собак нападает на людей. Есть пострадавшая — несовершеннолетняя девочка, она обращалась за медпомощью.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Рязанской области Олегу Васильеву возбудить уголовное дело и доложить об обстоятельствах произошедшего.

Напомним, инцидент произошел 28 августа у дома № 32 в микрорайоне АЗМР в Скопине. Рязанские следователи начали проверку после нападения собаки на ребенка.