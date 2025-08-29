Следователи проверят информацию о нападении собаки на девочку в Скопине
В Скопине сотрудники Следственного комитета РФ начали процессуальную проверку по факту нападения собаки на несовершеннолетнюю девочку. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в соцсетях. Информация о происшествии появилась в сети Интернет, где сообщается, что бездомное животное причинило девочке телесные повреждения. Скопинский межрайонный следственный отдел активно работает над установлением всех обстоятельств инцидента. В рамках проверки выяснят личность пострадавшей, степень полученных ею травм, а также опросят возможных свидетели произошедшего.
