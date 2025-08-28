Рязанца отправят в колонию за смертельное ДТП
Рязанца отправят в колонию за смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Трагедия произошла 14 декабря 2024 года на трассе М5 «Урал» в Шиловском районе. Пьяный 33-летний мужчина без прав на автомобиле своего брата превысил скорость и врезался в стоящую на дороге фуру с аварийной сигнализацией.
В результате происшествия два пассажира получили серьезные травмы, один человек скончался.
Суд приговорил виновного к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком 2 года.