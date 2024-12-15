На трассе М-5 в Шиловском районе легковушку «расплющило» после ДТП

ДТП произошло между деревнями Шелухово и Фролово Шиловского района.

Вечером в субботу, 14 декабря, на трассе М-5 в Шиловском районе легковушку «расплющило» после ДТП. Об этом сообщили в соцсетях.

Как указано в посте, между деревнями Шелухово и Фролово Шиловского района столкнулись легковушка и фура.

«По предварительным данным, столкнулись автомобиль „Лада Веста“ с фурой. Работают спасатели. Один человек скончался утром в больнице», — говорится в посте.

Фото: группа «Подслушано Шилово» во «ВКонтакте»