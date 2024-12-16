Стала известна личность погибшего в ДТП на трассе М-5 в Рязанской области

Авария произошла 14 декабря, примерно в 20:00, на 268-м километре автодороги М-5 «Урал» в Шиловском районе.

Стала известна личность погибшего в ДТП на трассе М-5 в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла 14 декабря, примерно в 20:00, на 268-м километре автодороги М-5 «Урал» в Шиловском районе. 32-летний житель Рязани, управляя автомобилем ВАЗ-21102 въехал в стоящий грузовик «Ваф» с полуприцепом, за рулем которого находился 61-летний житель Чучковского района.

В результате происшествия 32-летний пассажир автомобиля ВАЗ-21102 от полученных травм скончался. Водителя легковушки и его 29-летнего пассажира госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.