Ушел из жизни народный артист РФ Сергей Алексашкин

Заслуженный артист РСФСР и народный артист РФ, выдающийся оперный певец Сергей Алексашкин скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Мариинского театра, где он служил на протяжении 36 лет. Алексашкин оставил след в мире музыки, запомнившись зрителям «не только как талантливый бас, но и как непревзойденный драматический актер». В его репертуаре было более 40 партий. Кроме работы в Мариинском театре, Алексашкин также выступал в таких театрах, как Метрополитен-опера, Ла Скала и Королевский оперный театр Ковент-Гарден, а также на сценах крупнейших концертных залов Европы.

Заслуженный артист РСФСР и народный артист РФ, выдающийся оперный певец Сергей Алексашкин скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Мариинского театра, где он служил на протяжении 36 лет.

Алексашкин оставил след в мире музыки, запомнившись зрителям «не только как талантливый бас, но и как непревзойденный драматический актер». В его репертуаре было более 40 партий.

Кроме работы в Мариинском театре, Алексашкин также выступал в таких театрах, как Метрополитен-опера, Ла Скала и Королевский оперный театр Ковент-Гарден, а также на сценах крупнейших концертных залов Европы.

Фото: Юрий Белинский / ТАСС