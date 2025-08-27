Россияне сообщили о сбое в работе сервиса Google Meet
Россияне сообщили о сбое в работе сервиса видеоконференций Google Meet. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.
Жалобы начали поступать примерно с 9 утра 27 августа. Пользователи сообщают, что что сайт и приложение не загружаются.
Напомним, с неполадками в работе Google Meet россияне также сталкивались 22 августа. Роскомнадзор сообщал, что не ограничивал работу сервиса.