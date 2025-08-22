В работе сервиса видеоконференций Google Meet зафиксировали сбои
Сбой в работе видеосервиса Google Meet зафиксировали по данным Downdetector. Об этом пишет URA.ru. Количество жалоб резко выросло около 11:00, достигнув почти 300 за час. Уточняется, что проблемы затронули Карелию, Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и Ивановскую область. Также сбои наблюдаются в работе сервисов Google, Фикбук и Госуслуг.
