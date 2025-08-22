Роскомнадзор не ограничивал работу сервиса Google Meet
Там заявили, что в отношении платформы для видео- и аудиозвонков «ограничительные меры не предпринимались». Ранее пользователи пожаловались на сбой в работе Google Meet.
Роскомнадзор не ограничивал работу сервиса Google Meet. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Там заявили, что в отношении платформы для видео- и аудиозвонков «ограничительные меры не предпринимались».
Ранее пользователи пожаловались на сбой в работе Google Meet.