В Рязани отмену двух маршруток перенесли на полгода
Речь идет о маршруте № 73бМ2, идущей от улицы Новоселов № 60 до Недостоева, и № 85аМ3, маршрут которой проходит от станции Лесок через кардиодиспансер до поселка Южный. Согласно постановлениям, маршруты отменят 30 ноября 2026 года. Раньше срок отмены был до 1 октября 2025 года. Напомним, в апреле стало известно, что муниципальный маршрут регулярных перевозок отменят. Маршрутка № 73бМ2 была в числе тех, где повысили стоимость проезда в январе.
