В Рязани повысят стоимость проезда в маршрутках

Стоимость проезда в маршрутках повысят до 40 рублей как за наличный, так и безналичный расчет.

В Рязани повысят стоимость проезда в маршрутках. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Стоимость проезда повысят до 40 рублей как за наличный, так и безналичный расчет.

С 1 января 2025 года стоимость проезда повысится в автобусах маршрута № 32М3.

С 10 января 2025 стоимость проезда повысится в автобусах маршрутов № 30М3, № 41М2, № 42М2, № 49М2, 50 М³, 66 М², 68 М³, № 71М2, № 77М2.

С 13 января 2025 стоимость проезда повысится в автобусах маршрутов № 33М2, № 46М2, № 47М2, № 58М2, № 65М2, № 73аМ2, № 75М2, № 85аМ3, № 95М2, № 99М2.

С 14 января 2025 стоимость проезда повысится в автобусах маршрута № 53М2.

С 15 января 2025 стоимость проезда повысится в автобусах маршрута № 71бМ2, № 88М2.

С 23 января 2025 года стоимость проезда повысится в автобусах маршрута № 62М2.

С 24 января 2025 года стоимость проезда повысится в автобусах маршрута № 73бМ2.

Также с 1 января 2025 года увеличится стоимость проезда в автобусах и троллейбусах. Она составит 33 рубля за наличный расчет и 31 рубль за безналичный расчет.