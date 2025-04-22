В Рязани отменят маршрутку, а еще одна перестанет быть коммерческой
Маршрутка № 85аМ3 двигалась от станции Лесок через кардиодиспансер до поселка Южный. Кроме того, на маршруте № 50М3 заменят нерегулируемый тариф на регулируемый. Постановления вступят в силу с 1 октября 2025 года.
В Рязани отменят муниципальный маршрут регулярных перевозок № 85аМ3. Соответствующее постановление горадминистрации 21 апреля опубликовали «Рязанские ведомости».
Маршрутка двигалась от станции Лесок через кардиодиспансер до поселка Южный.
Кроме того, на маршруте № 50М3 заменят нерегулируемый тариф на регулируемый.
Постановления вступят в силу с 1 октября 2025 года.
Ранее в мэрии опровергли информацию об отмене маршрутов № 46 и № 58.