Умер актер из сериалов «Метод Фрейда» и «Кремлевские курсанты» Алексей Аптовцев
Артисту было 50 лет. Его не стало 25 августа. По данным ТАСС, причиной смерти Алексея Аптовцева стало онкологическое заболевание.
«Мы уверены, что каждый из вас, кто видел Алексея на сцене, запомнил его героев как образцы самого высокого актёрского мастерства. Все вы были свидетелями его громадного таланта и умения делать любого персонажа настолько живым, насколько это возможно. Его герои всегда были противоречивы и сложны. Они не давали ответов, но всегда задавали вопросы и смотрящим, и самому исполнителю», — сказано в сообщении.