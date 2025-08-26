Politico: 19-й пакет санкций не будет включать значительных новых ограничений на продажи энергоресурсов
Новый пакет европейских санкций против России не будет включать значительных новых ограничений на продажи энергоресурсов. Об этом сообщает пишет Politico, материал цитирует РИА Новости. По данным издания, в преддверии принятия 19-го пакета санкций у ЕС практически не остается инструментов для усиления давления на Москву.
