В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
3 128
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 431
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
2 376
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
2 449
Politico: 19-й пакет санкций не будет включать значительных новых ограничений на продажи энергоресурсов
Новый пакет европейских санкций против России не будет включать значительных новых ограничений на продажи энергоресурсов. Об этом сообщает пишет Politico, материал цитирует РИА Новости.

По данным издания, в преддверии принятия 19-го пакета санкций у ЕС практически не остается инструментов для усиления давления на Москву.