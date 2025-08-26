На три рязанские компании подали в суд за вред окружающей среде
На рязанские компании подали в суд с требованием восстановить нарушенное состояние окружающей среды. Соответствующая информация опубликована в картотеке дел. Иски в Арбитражный суд региона поступили от управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Рязанской и Тамбовской областям. Денежные средства намерены взыскать со следующих организаций: «Малахит», «Окаагро», «Ока Молоко». Сумма требований составляет 331 миллион 39 тысяч 680 рублей. Предварительные судебные заседания состоятся в октябре 2025 года. Согласно открытым данным, ООО «Малахит» занимается добычей декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев; ООО «Окаагро» — арендой и управлением нежилым недвижимым имуществом; ООО «Ока Молоко» — выращиванием зерновых культур.
На рязанские компании подали в суд с требованием восстановить нарушенное состояние окружающей среды. Соответствующая информация опубликована в картотеке дел.
Иски в Арбитражный суд региона поступили от управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Рязанской и Тамбовской областям.
Денежные средства намерены взыскать со следующих организаций: «Малахит», «Окаагро», «Ока Молоко». Сумма требований составляет 331 миллион 39 тысяч 680 рублей.
Предварительные судебные заседания состоятся в октябре 2025 года.
Согласно открытым данным, ООО «Малахит» занимается добычей декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев; ООО «Окаагро» — арендой и управлением нежилым недвижимым имуществом; ООО «Ока Молоко» — выращиванием зерновых культур.