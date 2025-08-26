Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 26
16°
Срд, 27
17°
Чтв, 28
18°
ЦБ USD 80.53 -0.15 27/08
ЦБ EUR 93.37 -1.09 27/08
Нал. USD 80.20 / 80.50 26/08 18:30
Нал. EUR 94.30 / 95.00 26/08 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
3 355
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 455
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
2 393
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
2 468
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
На три рязанские компании подали в суд за вред окружающей среде
На рязанские компании подали в суд с требованием восстановить нарушенное состояние окружающей среды. Соответствующая информация опубликована в картотеке дел. Иски в Арбитражный суд региона поступили от управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Рязанской и Тамбовской областям. Денежные средства намерены взыскать со следующих организаций: «Малахит», «Окаагро», «Ока Молоко». Сумма требований составляет 331 миллион 39 тысяч 680 рублей. Предварительные судебные заседания состоятся в октябре 2025 года. Согласно открытым данным, ООО «Малахит» занимается добычей декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев; ООО «Окаагро» — арендой и управлением нежилым недвижимым имуществом; ООО «Ока Молоко» — выращиванием зерновых культур.

На рязанские компании подали в суд с требованием восстановить нарушенное состояние окружающей среды. Соответствующая информация опубликована в картотеке дел.

Иски в Арбитражный суд региона поступили от управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Рязанской и Тамбовской областям.

Денежные средства намерены взыскать со следующих организаций: «Малахит», «Окаагро», «Ока Молоко». Сумма требований составляет 331 миллион 39 тысяч 680 рублей.

Предварительные судебные заседания состоятся в октябре 2025 года.

Согласно открытым данным, ООО «Малахит» занимается добычей декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев; ООО «Окаагро» — арендой и управлением нежилым недвижимым имуществом; ООО «Ока Молоко» — выращиванием зерновых культур.