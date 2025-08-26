Рязань
Минфин предложил ужесточить наказание за незаконный вывод капитала из России
Минфин России предложил ужесточить наказание за незаконные валютные операции, включая переводы денег за границу с использованием поддельных документов. Об этом пишет «Интерфакс».

Предложение возникло из-за недостаточной эффективности существующих санкций по статье 193.1 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает ответственность за такие действия.

В пояснительной записке отмечается, что нынешние штрафы в размере 500 тысяч и 1 миллиона рублей не оказывают должного сдерживающего эффекта. В связи с этим министерство предлагает увеличить максимальные взыскания до 5 миллионов рублей за крупные и особо крупные нарушения.

Крупным нарушением будет считаться перевод суммы свыше 30,5 миллиона рублей, а особо крупным — свыше 65 миллионов рублей. Помимо штрафов, предусматривается возможность назначения наказания в виде лишения свободы на срок до трех лет, а также взыскания штрафа в размере от одной до трех сумм незаконно переведенных средств.