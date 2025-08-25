За неделю в Рязанской области потушили 19 пожаров
Отмечается, что из 19 пожаров 14 — техногенные, пять — загорания мусора. Огнем уничтожено и повреждено 14 строений и четыре единицы техники. Пострадал один человек в результате загорания грузовика в Касимове.
За неделю в Рязанской области потушили 19 пожаров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
На воде зарегистрировано одно происшествие. 22 августа из реки Пара вблизи села Назарьево Сараевского района достали тело мужчины 1990 года рождения.