Стали известны подробности гибели рязанца на воде в Сараевском районе
По данным «Прессы», утонувший 35-летний рязанец был на рыбалке вместе с семьей. Жена и дети уехали домой, женщина утром созванивалась с мужем, а потом он перестал отвечать на звонки. Заволновавшись, она поехала к нему. Уже на месте она увидела тело мужа в воде. Напомним, 22 августа из реки Пара вблизи населенного пункта Назарьево подняли тело мужчины 1990 года рождения.
Стали известны подробности гибели рязанца на воде в Сараевском районе. О них сообщили в ИД «Пресса» 23 августа.
