Рязанец пострадал в результате загорания грузовика
ЧП произошло ночью 19 августа в Касимове. Возгорание случилось в автомобиле. На тушение выезжали 6 человек и 2 единицы техники. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Пострадал мужчина 1972 года рождения.
