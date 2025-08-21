Число пострадавших при ЧП на рязанском заводе увеличилось до 153 человек

Число пострадавших при ЧП на заводе в Шиловском районе увеличилось до 153 человек. Об этом сообщила опергруппа региона в своих соцсетях.
По данным на 21 августа, 33 человека находятся на стационарном лечении (17 в лечебных учреждениях Рязани и 16 — в медицинских центрах Москвы), 120 пациентов проходят амбулаторное лечение.
Отмечается, что работа по опознанию и проведению необходимых экспертиз продолжается.
В опергруппе напомнили, что организован сбор средств в Фонде социального развития Рязанской области на сайте https://fundryazan.ru/donations. Средства направят на помощь семьям погибших и получившим серьезные травмы.
Режим ЧС в границах поселка Лесной продолжает действовать. Работы по ликвидации последствий продолжаются, в том числе на территории предприятия.
Ранее стало известно, что число погибших увеличилось до 26 человек.
Все новости по теме — в нашем сюжете.