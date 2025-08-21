Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 21
18°
Птн, 22
18°
Сбт, 23
16°
ЦБ USD 80.1 -0.25 21/08
ЦБ EUR 93.48 -0.08 21/08
Нал. USD 80.80 / 80.10 21/08 12:55
Нал. EUR 94.17 / 94.97 21/08 12:55
Новости
Итоги года New
Публикации
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 2025 14:33
1 056
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 945
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 836
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
2 027
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Число пострадавших при ЧП на рязанском заводе увеличилось до 153 человек
По данным на 21 августа, 33 человека находятся на стационарном лечении (17 в лечебных учреждениях Рязани и 16 — в медицинских центрах Москвы), 120 пациентов проходят амбулаторное лечение. Отмечается, что работа по опознанию и проведению необходимых экспертиз продолжается. В опергруппе напомнили, что организован сбор средств в Фонде социального развития Рязанской области на сайте fundryazan.ru/donations. Собранные средства направят на помощь семьям погибших и получившим серьезные травмы.

Число пострадавших при ЧП на заводе в Шиловском районе увеличилось до 153 человек. Об этом сообщила опергруппа региона в своих соцсетях.

По данным на 21 августа, 33 человека находятся на стационарном лечении (17 в лечебных учреждениях Рязани и 16 — в медицинских центрах Москвы), 120 пациентов проходят амбулаторное лечение.

Отмечается, что работа по опознанию и проведению необходимых экспертиз продолжается.

В опергруппе напомнили, что организован сбор средств в Фонде социального развития Рязанской области на сайте https://fundryazan.ru/donations. Средства направят на помощь семьям погибших и получившим серьезные травмы.

Режим ЧС в границах поселка Лесной продолжает действовать. Работы по ликвидации последствий продолжаются, в том числе на территории предприятия.

Ранее стало известно, что число погибших увеличилось до 26 человек.

Все новости по теме — в нашем сюжете.