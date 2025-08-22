Рязанцев предупредили о фейках после трагедии в Шиловском районе
Рязанцев предупредили о фейках после трагедии в Шиловском районе. Пост об этом опубликовала региональная опергруппа в своих соцсетях.
«Видим ожидаемые спекуляции на трагедии в поселке Лесной. Вбросы на зарубежных информационных площадках фиксируются и будут продолжаться!» — говорится в сообщении.
Отмечается, что цель таких вбросов — напугать людей, внести дезорганизацию и хаос.
«Это выгодно только противнику. Достоверная информация размещается только на официальных источниках!» — напомнили власти.
Напомним, трагедия на заводе в Шиловском районе произошла утром 15 августа. Согласно последним данным, 26 человек погибли, 153 пострадали.
