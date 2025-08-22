Рязанцев предупредили о фейках после трагедии в Шиловском районе

«Видим ожидаемые спекуляции на трагедии в поселке Лесной. Вбросы на зарубежных информационных площадках фиксируются и будут продолжаться!» — говорится в сообщении. Отмечается, что цель таких вбросов — напугать людей, внести дезорганизацию и хаос. «Это выгодно только противнику. Достоверная информация размещается только на официальных источниках!» — напомнили власти.

Напомним, трагедия на заводе в Шиловском районе произошла утром 15 августа. Согласно последним данным, 26 человек погибли, 153 пострадали.

