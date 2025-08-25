В Рязанской области пропал 34-летний мужчина
Местонахождение мужчины неизвестно с 30 июня 2025 года. Приметы: рост — 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы — рыжие, глаза — карие. Одежда: неизвестно. Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефонам 112; 8 (800) 700-54-52.
В деревне Хирино Рязанского района пропал 34-летний Максим Талин. Об этом сообщил ПСО «ЛизаАлерт».
Местонахождение мужчины неизвестно с 30 июня 2025 года.
Приметы: рост — 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы — рыжие, глаза — карие.
Одежда: неизвестно.
Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефонам 112;