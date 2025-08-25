Российский спортсмен пропал без вести при попытке переплыть Босфор в Турции
29-летний Николай Свечников исчез во время заплыва «Босфор 2025». В соревновании участвовали 2800 спортсменов, но пропажу заметили только спустя 12 часов. Заплыв начался около 9 утра 24 августа. Участники прыгали с судов и должны были проплыть 6,5 километров. Николай — тренер по плаванию и КМС, он вместе с учениками предварительно стартовал с третьего судна. Но на финише его так и не обнаружили.
Организаторы заплыва и стамбульская полиция в курсе происходящего и занимаются его поисками.