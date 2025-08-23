В Рязани отключили свет из-за аварии на шести улицах
В Рязани отключили свет из-за аварии на шести улицах. Об этом РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях в субботу, 23 августа.
Света нет по следующим улицам:
- Мервинская;
- Московское шоссе;
- Вишневая;
- Парковый проспект;
- Западная;
- Мервинский проезд.
Восстановление электроснабжения планируется в течение четырех часов с момента отключения.