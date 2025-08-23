Губернатор Павел Малков в День государственного флага вручил рязанцам награды

«Наш триколор — это символ мощной и независимой России с героическим прошлым и не менее героическим настоящим. Наши воины сейчас достойно сражаются за Родину, отстаивая интересы страны, защищая безопасность народа. Им помогают побеждать наша общая поддержка и память о доблестных предках. Подвиги героев СВО, трудовые достижения людей — это история современной России. В Рязанской области много талантливых, трудолюбивых, ответственных людей. Каждый достоин большой благодарности», — отметил глава региона. В числе награжденных рязанцев — многодетные родители, педагоги, врачи, инженеры, представители сферы культуры, социальной службы, индивидуальные предприниматели.

Губернатор Павел Малков принял участие в церемонии вручения государственных и региональных наград жителям Рязанской области, добившимся особых успехов в трудовой, общественной деятельности и внесшим большой вклад в развитие родного края и всей страны.

Звание «Мать-героиня» присвоено Елене Гайворонской из Михайловского района, которая воспитывает 12 детей. Ее старший сын сейчас защищает Родину, она сама участвует в отправке гуманитарных грузов в зону СВО, вяжет вместе с земляками защитные сети для бойцов.

Несколько медалей ордена «За заслуги перед Отечеством 2 степени» получили работники ПАО завод «Красное знамя». Почетная грамота президента России вручена главному врачу Шиловского межрайонного медцентра Татьяне Манакиной, благодарность главы государства — учителю русского языка и литературы Ижевской средней школы имени Циолковского Елене Бубукиной.

Кроме того, рязанцы получили почетные знаки «За заслуги перед Рязанской областью», памятные знаки Рязанской области «За наивысшие достижения», Почетные грамоты и благодарности губернатора, звания почетных работников науки, промышленности, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства.