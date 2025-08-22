Опасных для человека ядовитых пауков запечатлели в Рязани
Опасных для человека ядовитых пауков запечатлели в Рязани. Об этом пишет Telegram-канал «ЧП и ДТП Рязань».
Фото: Telegram-канал «ЧП и ДТП Рязань».