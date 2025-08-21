В еще одном районе Рязанской области заметили ядовитого паука
Паука-осу заметила в огороде жительница Захарова. Ранее таких же пауков встретили жители Сасовского округа. О распространении пауков сообщают жители Подмосковья, Татарстана, Владимирской, Тульской, Калужской, Челябинской областей, Башкортостане.
