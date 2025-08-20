В Рязанской области заметили ядовитого паука-осу
В Рязанской области заметили ядовитого паука. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Ядовитого паука Аргиопа Брюнниха (также известен как паук-оса) заметила дачница в поселке Батьки Сасовского округа 20 августа. Его укус может вызвать анафилактический шок.
Отмечается, что раньше такие пауки редко встречались. Однако сейчас их замечают в Подмосковье, Татарстане, Владимирской, Тульской, Калужской, Челябинской областях, Башкортостане.