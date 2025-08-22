Мальчику, потерявшему обе ноги и руку в аварии под Рязанью, подарили квартиру

Мальчику, потерявшему обе ноги и руку в аварии под Рязанью, подарили квартиру. Об этом РЗН. Инфо сообщили в команде предпринимателя Михаила Гребенюка, который купил семье ребенка жилье.

Предприниматель Михаил Гребенюк в интервью Карену Адамяну сообщил, что связался с семьей мальчика и подарил им квартиру в Подмосковье.

«Они не ожидали. Мы договорились, что оплатим планировку, мебель — какую они захотят. Квартира вышла порядка девяти миллионов рублей, думаю, еще миллион-два потратим на мебелировку», — рассказал предприниматель в интервью.

Напомним, ДТП произошло на 247 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе в 2020 году. Жертвами аварии стали четыре человека, травмы получили 11, в том числе пятеро детей, 10-летний мальчик потерял обе ноги и руку.