ВС РФ в зоне СВО ликвидировали сына маньяка Андрея Чикатило
Отмечается, что Юрия убили в ходе боев в Харьковской области. По данным журналистов, мужчина, вступивший в ряды ВСУ еще в начале СВО, восемь месяцев числился пропавшим без вести, прежде чем его признали погибшим.
ВС РФ в зоне СВО ликвидировали сына маньяка Андрея Чикатило. Об этом пишет SHOT.
Отмечается, что Юрия убили в ходе боев в Харьковской области.
По данным журналистов, мужчина, вступивший в ряды ВСУ еще в начале СВО, восемь месяцев числился пропавшим без вести, прежде чем его признали погибшим.