В России мессенджер Max будут устанавливать на все продаваемые смартфоны
Отмечается, что платформа заменит «VK Мессенджер», который находился в списке программ, обязательных для предварительной установки. Кроме того, с начала осени российский магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки на технике, использующей операционные системы iOS и HyperOS.
В России мессенджер Max будут устанавливать на все продаваемые смартфоны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правительство.
