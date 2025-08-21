В пяти населенных пунктах Рязанской области на три дня отключат газ
С 08:00 26 августа до 16:00 29 августа из-за ремонтных работ отключат газ в следующих населенных пунктах Сасовского округа: село Вадакша; село Пичкиряево; село Матвеевское; поселок Придорожный; село Салтыково. Работы проводятся в рамках подготовки к отопительному сезону.
В пяти населенных пунктах Рязанской области на три дня отключат газ. Об этом сообщила пресс-служба регионального «Газпрома».
С 08:00 26 августа до 16:00 29 августа из-за ремонтных работ отключат газ в следующих населенных пунктах Сасовского округа:
- село Вадакша;
- село Пичкиряево;
- село Матвеевское;
- поселок Придорожный;
- село Салтыково.
Работы проведут в рамках подготовки к отопительному сезону.