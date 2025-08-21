Филиппу Киркорову диагностировали серьезное заболевание
Отмечается, что певец жалуется на слабость, постоянное чувство жажды и ватные ноги. Из-за этого он пока не может вернуться к выступлениям — ближайшие запланированы только на февраль 2026 года.
Филиппу Киркорову диагностировали диабет второго типа. Об этом пишет Mash.
Врачи пытались посоветовать диету, но Киркоров отказывается.