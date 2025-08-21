Для рязанцев выпустили метеопредупреждение
В ближайший час с сохранением до конца суток 21 августа на территории Рязанской области ожидаются кратковременные дожди, местами ливень, гроза. При грозе прогнозируют шквалистое усиление ветра порывами 12-17 м/с.
Для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Его разместила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
В ближайший час с сохранением до конца суток 21 августа на территории Рязанской области ожидаются кратковременные дожди, местами ливень, гроза. При грозе прогнозируют шквалистое усиление ветра порывами 12-17 м/с.