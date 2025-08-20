В Рязанской области пропал 43-летний мужчина на инвалидной коляске
Местонахождение мужчины неизвестно с 16 августа 2025 года. Приметы: рост — 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы — русые, глаза — карие. Одежда: синяя куртка, темно-синие штаны. Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефонам: 112; 8 (800) 700-54-52.
В Скопине пропал 43-летний Владимир Кондаков на инвалидной коляске. Об этом сообщил ПСО «ЛизаАлерт».
